В української делегації в ПАРЄ змінилося керівництво

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи обрала нового очільника. Єлизавету Ясько змінила інша народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

Про це на сторінці у Facebook написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Як пояснила Кравчук, оскільки перед Європою постали нові виклики, то українській делегації потрібно теж змінити підходи та стратегію.

"Тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", - пояснила нардеп.

Крім того, українська делегація обрала кандидата на посаду віце-президента ПАРЄ. Ним, як і минулого року, обрали Олександра Мережка.

Нагадаємо, до цього українська делегація вирішила поїхати до Страсбурга, щоб взяти участь в січневій сесії ПАРЄ. Нардепи вирішили брати участь в оффлайн режимі.