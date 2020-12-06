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В украинской армии появились бригады им. Сикорского и гетмана Апостола

Автор: РБК-Украина

В украинской армии появились бригады имени авиаконструктора Игоря Сикорского и гетмана Даниила Апостола. Почетные звания были присвоены ко Дню Вооруженных сил Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Сообщается, что 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". В дальнейшем ее будут называть 44 ОАБр имени гетмана Даниила Апостола Сухопутных войск ВСУ.

Также 18 отдельная бригада армейской авиации получила почетное наименование "имени Игоря Сикорского", а 27 реактивная артбригада - "имени кошевого атамана Петра Калнышевского".

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Кроме того, 12 отдельной бригаде армейской авиации присвоено почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко", а 1 радиотехнической бригаде Воздушных сил - почетное наименование "Галицко-Волынская".

Также сообщается, что 169 учебному центру Сухопутных войск присвоили почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил сокращение расходов на оборону.

На этой неделе Верховная рада предоставила гарантии государственной защиты военным Сил специальных операций.

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