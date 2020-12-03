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Рада предоставила гарантии госзащиты военным Сил специальных операций

Украина, Четверг 03 декабря 2020 14:24
Рада предоставила гарантии госзащиты военным Сил специальных операций
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада предоставила гарантии государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций Вооруженных сил. Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №4186.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 303 парламентария.

Этим военным и членам их семей предоставили соответствующие гарантии защиты во время выполнения ими задач по назначению.

Авторы законопроекта ожидают, что эти изменения в закон "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" обеспечат своевременное противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, уменьшат последствия влияния Российской Федерации, будут способствовать выполнению Силами специальных операций ВСУ задач по назначению.

Напомним, в Украине с 26 ноября разрешили допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

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