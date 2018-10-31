ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украинскому рынку внутренних авиаперевозок нужны еще две-три компании, - Омелян

Новости » Транспорт    31.10.2018 - 11:34
Фото: Владимр Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Владимр Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)

Это тот минимум, который создаст нужную конкуренцию на рынке внутренних авиаперевозок, считает Омелян

Для обеспечения конкуренции в сфере внутрненних пассажирских авиаперевозок необходимо, чтобы на украинский рынок вышли еще минимум две-три авиакомпании. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает РБК-Украина в материале "В погоне за пассажиром: как и почему ужесточилась конкуренция на украинском авиарынке"

По словам министра, ожидается, что украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp еще запустит свои регулярные рейсы.

"Они немного затянули с реализацией этих планов. Также необходимо, чтобы на рынок внутренних авиаперевозок вышли еще, как минимум, две-три авиакомпании. Кроме того, нужно, чтобы МАУ сохраняло свои позиции и продолжало развитие", - заявил Омелян.

Министр инфраструктуры считает, что в последние годы все же выросла конкуренция на украинском авиарынке, о чем свидетельствуют сразу несколько факторов.

"С 2015 года в два раза увеличился объем пассажиропотока. Кроме того, возросло число авиакомпаний, которые работают на авиарынке. Только в этом году в аэропорт "Борисполь" начали летать около десяти новых авиаперевозчиков", - рассказал чиновник.

По его словам, об ужесточении конкуренции свидетельствует и снижение стоимости авиабилетов.

"Если еще в 2015 году билет на рейс из Украины в Европу длительностью до двух часов стоил минимум 500 долларов в обе стороны, то сейчас авиабилеты можно купить за 20 евро", - подчеркнул Омелян.

Напомним, во вторник 30 октября, крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал полеты из Львова. На этой неделе Ryanair начнет летать из Львова в пять городов Европы: Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшаву (Польша), Краков (Польша) и Лондон (Великобритания).

Из Харькова запускают прямые авиарейсы в Рим и Милан Американские авиакомпании возобновляют полеты в три города Украины
Новости Украины авиакомпанияперелетыавиаперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь