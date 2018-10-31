Украинскому рынку внутренних авиаперевозок нужны еще две-три компании, - Омелян

Фото: Владимр Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)

Это тот минимум, который создаст нужную конкуренцию на рынке внутренних авиаперевозок, считает Омелян

Для обеспечения конкуренции в сфере внутрненних пассажирских авиаперевозок необходимо, чтобы на украинский рынок вышли еще минимум две-три авиакомпании. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает РБК-Украина в материале "В погоне за пассажиром: как и почему ужесточилась конкуренция на украинском авиарынке"

По словам министра, ожидается, что украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp еще запустит свои регулярные рейсы.

"Они немного затянули с реализацией этих планов. Также необходимо, чтобы на рынок внутренних авиаперевозок вышли еще, как минимум, две-три авиакомпании. Кроме того, нужно, чтобы МАУ сохраняло свои позиции и продолжало развитие", - заявил Омелян.

Министр инфраструктуры считает, что в последние годы все же выросла конкуренция на украинском авиарынке, о чем свидетельствуют сразу несколько факторов.

"С 2015 года в два раза увеличился объем пассажиропотока. Кроме того, возросло число авиакомпаний, которые работают на авиарынке. Только в этом году в аэропорт "Борисполь" начали летать около десяти новых авиаперевозчиков", - рассказал чиновник.

По его словам, об ужесточении конкуренции свидетельствует и снижение стоимости авиабилетов.

"Если еще в 2015 году билет на рейс из Украины в Европу длительностью до двух часов стоил минимум 500 долларов в обе стороны, то сейчас авиабилеты можно купить за 20 евро", - подчеркнул Омелян.

Напомним, во вторник 30 октября, крупнейший европейский лоукостер Ryanair начал полеты из Львова. На этой неделе Ryanair начнет летать из Львова в пять городов Европы: Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшаву (Польша), Краков (Польша) и Лондон (Великобритания).