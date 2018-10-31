ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Українському ринку внутрішніх авіаперевезень потрібні ще дві-три компанії, - Омелян

Новини » Транспорт    31.10.2018 - 11:34
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Це той мінімум, який створить потрібну конкуренцію на ринку внутрішніх авіаперевезень, вважає Омелян

Для забезпечення конкуренції у сфері внутрішніх пасажирських авіаперевезень необхідно, щоб на український ринок вийшли ще мінімум дві-три авіакомпанії. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає РБК-Україна в матеріалі "В гонитві за пасажиром: як і чому посилилася конкуренція на українському авіаринку"

За словами міністра, очікується, що українська авіакомпанія-лоукостер SkyUp ще запустить свої регулярні рейси.

"Вони трохи затягнули з реалізацією цих планів. Також необхідно, щоб на ринок внутрішніх авіаперевезень вийшли ще, як мінімум, дві-три авіакомпанії. Крім того, потрібно, щоб МАУ зберігало свої позиції і продовжувало розвиток", - заявив Омелян.

Міністр інфраструктури вважає, що в останні роки все ж зросла конкуренція на українському авіаринку, про що свідчать одразу кілька факторів.

"Із 2015 року вдвічі збільшився обсяг пасажиропотоку. Крім того, зросла кількість авіакомпаній, які працюють на авіаринку. Тільки в цьому році в аеропорт "Бориспіль" почали літати близько десяти нових авіаперевізників", - розповів чиновник.

За його словами, про посилення конкуренції свідчить також зниження вартості авіаквитків.

"Якщо ще в 2015 році квиток на рейс з України в Європу тривалістю до двох годин коштував мінімум 500 доларів в обидві сторони, то зараз авіаквитки можна купити за 20 євро", - підкреслив Омелян.

Нагадаємо, у вівторок 30 жовтня, найбільший європейський лоукостер Ryanair почав польоти зі Львова. На цьому тижні Ryanair почне літати зі Львова в п'ять міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) та Варшави (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Великобританія).

З Харкова запускають прямі авіарейси в Рим і Мілан Американські авіакомпанії відновлюють польоти до трьох міст України
Новини України авиакомпанияперелетыавиаперевозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся