Украинскому капитану предъявили обвинение из-за аварии на Дунае

Прокуратура Венгрии предъявила обвинения капитану круизного лайнера Viking Sigyn Юрию К. в нарушении правил, что привело к гибели 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, украинец не уделил должного внимания во время управления судном.

"Капитан не уделил должного внимания и не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут", - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве добавили, что капитан не смог удерживать безопасное расстояние и не посылал радио - и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

Напомним, круизное судно 29 мая 2019 на Дунае столкнулась с прогулочным катером Hableány ("Русалка"). В результате аварии погибли 28 человек, большинство из которых были туристами из Южной Кореи. Всего на борту находилось 35 человек.

Кроме того, 30 июля одессита Юрия К., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, взяли под стражу. Раньше он с 13 июня находился под домашним арестом, не имея права покидать пределы города. Также ему выдали предписание о том, что дважды в неделю капитан должен с'являться в офис следователей.