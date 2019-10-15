Украинскому капитану готовят обвинения по поводу аварии на Дунае

Венгерская прокуратура готовится предъявить обвинение 64-летнему украинцу, капитану круизного судна Viking, который столкнулся с экскурсионным катером "Русалка". Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что правоохранители завершили расследование. Полиция передала дело в прокуратуру и предложила выдвинуть официальные обвинения против капитана. Как сообщили в полиции, "их расследование не установило ответственность кого-либо еще на борту крейсера".

Точные обвинения будут определены прокурором. Полиция расследовала его по подозрению в проступках, приведших к массовым жертвам и 35 случаях отказа в оказании помощи.

Пресс-секретарь обвинения Ференц Раб заявил, что прокуроры подготовят и предъявят обвинение после обязательного 30-дневного периода ожидания, добавив, что капитан останется под стражей.

Напомним, круизное судно 29 мая 2019 на Дунае столкнулась с прогулочным катером Hableány ("Русалка"). В результате аварии погибли 28 человек, большинство из которых были туристами из Южной Кореи. Всего на борту находилось 35 человек.

Как писало РБК-Украина, 30 июля одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, взяли под стражу. Ранее он с 13 июня находился под домашним арестом, не имея права покидать пределы города. Также ему выдали предписание о том, что дважды в неделю капитан должен появляться в офисе следователей.