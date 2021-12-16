При Украинском католическом университете основали программу еврейских исследований

"Программа еврейских исследований в Украинском католическом университете отражает глубокое убеждение, что мы братья среди людей, братья и сестры, христиане и евреи, и что евреи являются старшими братьями по библейской вере, и что существует невероятно богатая, порой драматическая, порой трагическая, но и многообещающая история наследия жизни христиан и евреев на этой земле", - отметил Гудзяк.

Он рассказал, что этот проект будет состоять из трех основных компонентов. Первой частью станет исследование еврейского Танаха, известного среди христиан как Ветхий Завет. Дальше будут исследоваться еврейско-украинская история и современные отношения между народами.

Также ректор не упустил внимания и тот факт, что создание такого университета на нашей территории является уникальным событием, ведь Украина в первой половине ХХ века была самым опасным местом на земле.

"Здесь глубокая, глубокая постгеноцидная, посттоталитарная травма. По меньшей мере, 15 миллионов человек были уничтожены в Украине между 1919 и 1955 годами. Это было самое опасное место на Земле между 1932 и 1945 годами. Для украинцев, для евреев, для живущих здесь поляков, для россиян, для ромов и других. Это было место столкновения коричневого и красного тоталитаризма", - рассказал Гудзяк.

По его мнению, такие душевные травмы общества можно вылечить только здоровыми отношениями, любовью и уважением достоинства друг друга.

Напомним, Kyiv Jewish Forum-2021 посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной. Основателем форума является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.