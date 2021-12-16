При Українському католицькому університеті засновали програму єврейських досліджень

"Програма єврейських досліджень в Українському католицькому університеті відображує глибоке переконання, що ми є братами серед людей, брати і сестри, християни та євреї, і що євреї є старшими братами за біблійною вірою, і що існує неймовірно багата, часом драматична, часом трагічна, але й багатообіцяюча історія у спадщині життя християн та євреїв на цій землі", - зазначив Гудзяк.

Він розповів, що цей проєкт буде складатись з трьох основних компонентів. Першою частиною стане дослідження єврейського Танаху, відомого серед християн як Старий Завіт. Далі будуть досліджуватись єврейсько-українська історія та сучасні відносини між народами.

Також ректор не оминув увагою і той факт, що створення такого університету на нашій території є унікальною подією, адже Україна в першій половині ХХ століття була найнебезпечнішим місцем на землі.

"Тут глибока, глибока постгеноцидна, посттоталітарна травма. Щонайменше 15 мільйонів людей було знищено в Україні між 1919 і 1955 роками. Це було найнебезпечніше місце на Землі між 1932 і 1945 роками. Для українців, для євреїв, для поляків, які живуть тут, для росіян, для ромів та інших. Це було місце зіткнення коричневого та червоного тоталітаризму", - розповів Гудзяк.

На його думку, такі душевні травми суспільства можна вилікувати лише здоровими стосунками, любов’ю та повагою до гідності одне одного.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum-2021 присвячений 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною. Засновником форуму є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.