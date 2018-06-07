Украинского теннисиста Джавакяна дисквалифицировали на 21 месяц

Спортсмен сможет вернуться на корт в июле 2019 года

Украинский теннисист Юрий Джавакян дисквалифицирован на 21 месяц за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение 7 июня приняла Международная теннисная федерация (ITF), сообщает пресс-служба организации.

Срок дисквалификации начинается с 9 октября 2017 года и закончится 9 июля 2019 года. Кроме того, Джавакян лишен всех призовых и рейтинговых очков, заработанных в период с октября по декабрь 2017 года.

Напомним, в начале января сообщалось, что октябре 2017 года украинский теннисист сдал положительную допинг-пробу во время квалификации турнира ITF в Таиланде. В ней был обнаружен метилгексанамин - вещество, относящееся к стимуляторам и запрещенное антидопинговой программой.

Спустя два месяца Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым он согласился и принял временное отстранение.

Наивысшей позицией в рейтинге ATP 25-летнего теннисиста была 704 строчка.