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Украинского теннисиста Джавакяна дисквалифицировали на 21 месяц

НовостиСпорт    07.06.2018 - 15:16
Фото: Юрий Джавякян (instagram)
Фото: Юрий Джавякян (instagram)

Спортсмен сможет вернуться на корт в июле 2019 года

Украинский теннисист Юрий Джавакян дисквалифицирован на 21 месяц за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение 7 июня приняла Международная теннисная федерация (ITF), сообщает пресс-служба организации.

Срок дисквалификации начинается с 9 октября 2017 года и закончится 9 июля 2019 года. Кроме того, Джавакян лишен всех призовых и рейтинговых очков, заработанных в период с октября по декабрь 2017 года.

Напомним, в начале января сообщалось, что октябре 2017 года украинский теннисист сдал положительную допинг-пробу во время квалификации турнира ITF в Таиланде. В ней был обнаружен метилгексанамин - вещество, относящееся к стимуляторам и запрещенное антидопинговой программой. 

Спустя два месяца Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым он согласился и принял временное отстранение.

Наивысшей позицией в рейтинге ATP 25-летнего теннисиста была 704 строчка.

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Теги публикации: Теннис, дисквалификация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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