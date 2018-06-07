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Українського тенісиста Джавакяна дискваліфікували на 21 місяць

НовиниСпорт    07.06.2018 - 15:16
Фото: Юрій Джавякян (instagram)
Фото: Юрій Джавякян (instagram)

Спортсмен зможе повернутися на корт в липні 2019 року

Український тенісист Юрій Джавакян дискваліфікований на 21 місяць за порушення антидопінгових правил. Відповідне рішення 7 червня ухвалила Міжнародна тенісна федерація (ITF), повідомляє прес-служба організації.

Термін дискваліфікації починається з 9 жовтня 2017 року і закінчиться 9 липня 2019 року. Крім того, Джавакян позбавлений всіх призових і рейтингових очок, зароблених у період з жовтня по грудень 2017 року.

Нагадаємо, на початку січня повідомлялося, що жовтні 2017 року український тенісист здав позитивну допінг-пробу під час кваліфікації турніру ITF в Таїланді. У ній був виявлений метілгексанамін - речовина, що відноситься до стимуляторів і заборонене антидопінгової програмою.

Через два місяці Джавакяну було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, з яким він погодився і прийняв тимчасове відсторонення.

Найвищою позицією в рейтингу ATP 25-річного тенісиста була 704 рядок.

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Теги публікації: Теннис, дисквалификация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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