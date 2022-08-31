Из украинского порта вышло еще одно судно с зерном

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодня утром из украинских портов отходит еще одно судно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня будут досмотрены еще девять судов, которые отправятся в Украину.

Напомним, вчера судно с украинским зерном для Африки прибыло в порт Джибути. 23 тысячи тонн пшеницы в ближайшую неделю доставят в Эфиопию.

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