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У украинского политзаключенного в РФ подозрение на коронавирус, - Денисова

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 15:09
У украинского политзаключенного в РФ подозрение на коронавирус, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Симптомы заболевания появились у Сергея Бугайчука

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука, который содержится в Российской Федерации, появились симптомы коронавируса COVID-19. Об сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, существенное ухудшение состояния здоровья Бугайчука произошло после этапирования его из Брянского СИЗО в Москву. Сейчас у него сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.

"По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19", - написала Денисова.

Также она отметила, что на данный момент администрация московского СИЗО не провели ни одного анализа на коронавирус украинскому политзаключенному, а также не обеспечила его средствами защиты и дезинфектором.

"Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", - сообщила она.

В связи с этим Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованиями предоставить Бугайчуку надлежащую медпомощь.

У украинского политзаключенного в РФ подозрение на коронавирус, - Денисова

Фото: Сергей Бугайчук (facebook.com/denisovaombudsman)

Ранее РБК-Украина писало, что в пенитенциарных учреждениях Украины COVID-19 официально подтвержден у 3 заключенных и 12 человек персонала. При этом по мнению Денисовой, реальные цифры могут быть значительно выше.

Теги Новости Украины Денисоваполитзаключенные в РФКоронавирус
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