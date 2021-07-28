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Украинского дзюдоиста дисквалифицировали в 1/8 Олимпиады

Автор: РБК-Украина

На Олимпиаде-2020 в Токио дисквалифицировали украинского дзюдоиста Кеджау Ньябали. По мнению судей, он провел запрещенный прием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что Ньябали (категория до 90 кг) удачно стартовал на Олимпийских играх, победив в первой схватке Роберта Флорентино из Доминиканской Республики.

А уже 1/8 финала Ньябали встретился с призером чемпионата мира Давлатом Бобоновым из Узбекистана. Во время выполнения одного из приемов, судьи увидели нарушение правил, за что и наказали его красной карточкой.

"Я не согласен с решением судей. Не думаю, что делал запрещенный прием - залом локтя. Соперник закричал и это сыграло на судей решающую роль, они увидели в моих действиях выполнения болевого приема. Я делал обычный захват. Очень обидно так завершать соревнования", - прокомментировал ситуацию украинский дзюдоист.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020, это самое высокое достижение в одиночном разряде для Украины.

А вот сестры Киченок не смогли повторить ее успех и уступили россиянкам.

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спортОлимпиада 2020