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Украинское предприятие поставляло в Россию редкий сплав, из которого делают ракеты "Бук"

НовостиОбщество    24.06.2018 - 18:45
Иллюстративное фото: ракета "Бук" (twitter.com/bulygin499)
Иллюстративное фото: ракета "Бук" (twitter.com/bulygin499)

В Кировоградской области разоблачили предприятие, которое экспортировало в РФ вещество, используемое в производстве военной техники

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Кировоградской области предприятие, которое экспортировало в Россию полупроводниковое химическое вещество, используемое в производстве военной техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что одно из частных предприятий осуществило ряд экспортных операций полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков в адрес российского предприятия, которое использовалось как посредник.

Установлено, что затем химическое вещество направлялось для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения России.

Так, указанный прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск вооруженных сил страны-агрессора и используемых незаконными вооруженными формированиями "ДНР/ЛНР".

Отметим, что на основании материалов СНБО принято решение о применении ограничительных мер (санкций) в отношении российского предприятия через ограничение торговых операций, а также прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах.

 

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Опубліковано Служба безпеки України Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексированному Россией полуострову, находящемуся под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.  

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Теги публикации: Бук  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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