Украинское предприятие поставляло в Россию редкий сплав, из которого делают ракеты "Бук"

В Кировоградской области разоблачили предприятие, которое экспортировало в РФ вещество, используемое в производстве военной техники

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Кировоградской области предприятие, которое экспортировало в Россию полупроводниковое химическое вещество, используемое в производстве военной техники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что одно из частных предприятий осуществило ряд экспортных операций полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков в адрес российского предприятия, которое использовалось как посредник.

Установлено, что затем химическое вещество направлялось для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения России.

Так, указанный прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск вооруженных сил страны-агрессора и используемых незаконными вооруженными формированиями "ДНР/ЛНР".

Отметим, что на основании материалов СНБО принято решение о применении ограничительных мер (санкций) в отношении российского предприятия через ограничение торговых операций, а также прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах.

Співробітники Служби безпеки України викрили на Кіровоградщині механізм експорту до країни-агресора напівпровідникової... Опубліковано Служба безпеки України Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексированному Россией полуострову, находящемуся под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.