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Українське підприємство постачало в Росію рідкісний сплав, з якого роблять ракети "Бук"

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 18:45
Ілюстративне фото: ракета "Бук" (twitter.com/bulygin499)
Ілюстративне фото: ракета "Бук" (twitter.com/bulygin499)

В Кіровоградській області викрили підприємство, яке експортувало в РФ речовину, що використовується у виробництві військової техніки

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Кіровоградській області підприємство, яке експортувало до Росії напівпровідникову хімічну речовину, що використовується у виробництві військової техніки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що одне з приватних підприємств здійснило ряд експортних операцій напівпровідникового сплаву монокристалічного арсеніду галію у вигляді каліброваних злитків на адресу російського підприємства, яке використовувалося як посередник.

Встановлено, що хімічна речовина прямувала для створення модернізованого блоку радіолокатора в одне з конструкторських бюро приладобудування Росії.

Так, вказаний прилад використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу "Бук" та ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", що знаходяться на озброєнні військ збройних сил країни-агресора і використовуваних незаконними збройними формуваннями "ДНР/ЛНР".

Зазначимо, що на підставі матеріалів РНБО прийнято рішення про застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російського підприємства через обмеження торговельних операцій, а також припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у визначених сферах.

 

Співробітники Служби безпеки України викрили на Кіровоградщині механізм експорту до країни-агресора напівпровідникової...

Опубліковано Служба безпеки України Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна в Сирію, що забезпечує анексувати Росією півострову, що знаходиться під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президенту Башару Асаду надійні поставки пшениці.

Росія заявляє, що МН-17 не міг був збитий з установки "Бук" У Нідерландах показали знайдені на Донбасі залишки ракети "Бук"
Теги публікації: Бук  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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