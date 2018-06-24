Українське підприємство постачало в Росію рідкісний сплав, з якого роблять ракети "Бук"

В Кіровоградській області викрили підприємство, яке експортувало в РФ речовину, що використовується у виробництві військової техніки

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Кіровоградській області підприємство, яке експортувало до Росії напівпровідникову хімічну речовину, що використовується у виробництві військової техніки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що одне з приватних підприємств здійснило ряд експортних операцій напівпровідникового сплаву монокристалічного арсеніду галію у вигляді каліброваних злитків на адресу російського підприємства, яке використовувалося як посередник.

Встановлено, що хімічна речовина прямувала для створення модернізованого блоку радіолокатора в одне з конструкторських бюро приладобудування Росії.

Так, вказаний прилад використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу "Бук" та ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", що знаходяться на озброєнні військ збройних сил країни-агресора і використовуваних незаконними збройними формуваннями "ДНР/ЛНР".

Зазначимо, що на підставі матеріалів РНБО прийнято рішення про застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російського підприємства через обмеження торговельних операцій, а також припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у визначених сферах.

Співробітники Служби безпеки України викрили на Кіровоградщині механізм експорту до країни-агресора напівпровідникової... Опубліковано Служба безпеки України Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Крим за останній рік збільшив експорт зерна в Сирію, що забезпечує анексувати Росією півострову, що знаходиться під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президенту Башару Асаду надійні поставки пшениці.