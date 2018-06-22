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Интервью

Крым поддерживает правительство Асада, экспортируя зерно в Сирию, - Reuters

НовостиПолитика    22.06.2018 - 06:25
Иллюстративное фото: погрузка зерна (cfts.org.ua)
Иллюстративное фото: погрузка зерна (cfts.org.ua)

Поставки пшеницы в Сирию помогают аннексированному полуострову избавиться от излишков зерна, возникших из-за санкций

Крым за последний год увеличил экспорт зерна в Сирию, что обеспечивает аннексированному Россией полуострову, находящемуся под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы. Об этом говорится в расследовании Reuters.

"По крайней мере 10 судов поставили минимум 170 тысяч тонн зерна в Сирию в период с июля 2017 года по май 2018 года, согласно портовым данныи и источникам агентства", - сообщает издание.

Агентство напоминает, что, поскольку Крым находится под западными санкциями после оккупации его Россией в 2014 году, доступ его товаров на большинство экспортных рынков заморожен.

В то же время зерно из Крыма поддерживает правительство Асада, поскольку собственное сирийское выращивания пшеницы пострадало из-за войны, а производство хлеба в Сирии субсидирует государство.

Агнетство уточняет, что хотя поставки продовольствия в Сирию не запрещены западными санкциями, но ограничения на банковские операции и замораживание активов лишили правительство Асада сотрудничества со многими зерновыми поставщиками.

В России на запрос издания ответили, что увеличение экспорта зерна из Крыма стало возможным благодаря лучшим урожаям в результате поддержки полуострова РФ, тогда как источники агентства сообщили, что торговля с Сирией позволяет Крыму сбыть зерно, которое из-за санкций ему больше некуда девать.

Напомним, Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), которая является совместным предприятием немецкого концерна Siemens и российской компании "Силовые машины".

 

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Теги публикации: Крым, Башар Асад, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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