Украинское консульство в Люблине временно не будет принимать граждан: дата

Генеральное консульство Украины в Люблине два дня не будет принимать украинских граждан в начале ноября. Украинцы не смогут воспользоваться услугами консульства 1 и 11 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление генконсульства Украины.
"Вниманию граждан Украины и посетителей генконсульства Украины в Люблине! 1 и 11 ноября 2021 года генконсульство Украины в Люблине не будет осуществлять прием граждан. Просим учесть это при планировании посещения генконсульства", - заявили в дипломатическом учреждении.
Причины приостановления приема украинцев не называются.
Напомним, Украина откроет в Польше еще одно консульство. Сегодня должны были подписать официальный договор о передаче пользования помещением для генконсульства.