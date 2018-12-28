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На украинско-молдавской границе заработал совместный пункт пропуска

Новости » Политика    28.12.2018 - 13:51
На украинско-молдавской границе заработал совместный пункт пропуска
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Завершена реконструкция пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное"

На украинско-молдавской границе заработал новый пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия пункта пропуска, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что два года назад в ходе встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом была достигнута договоренность о начале масштабной реконструкции пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Сейчас это строительство завершено.

"Это не просто вводится в эксплуатацию совместный пункт пропуска, сокращается время на пересечение границы. Одна проверка паспортов вместо двух, один совместный таможенный досмотр, одна общая база и для простых людей это элементы защиты их прав, свобод, безопасности и чрезвычайно эффективная защита для борьбы с контрабандой и коррупцией", - заявил Порошенко.

 

Церемония открытия совместного украинско-молдавского контроля в пункте пропуска «Паланка-Маяки Удобное»

Опубликовано Петром Порошенко Пятница, 28 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Молдова договорились об усиление взаимодействия в пограничной сфере.

Кроме того, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Уляновски заявлял, что Молдова и Украина заинтересованы в расширении совместного контроля украино-молдавской границы.

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