На українсько-молдовському кордоні запрацював спільний пункт пропуску

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Завершено реконструкцію пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне"

На українсько-молдовському кордоні запрацював новий пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час відкриття пункту пропуску, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що два роки тому в ході зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Павелом Філіпом було досягнуто домовленості про початок масштабної реконструкції пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Наразі це будівництво завершено.

"Це не просто вводиться в експлуатацію спільний пункт пропуску, скорочується час на перетин кордону. Одна перевірка паспортів замість двох, один спільний митний догляд, одна спільна база і для простих людей це є елементи захисту їх прав, свобод, безпеки і надзвичайно ефективний захист для боротьби з контрабандою та корупцією", - заявив Порошенко.

Церемонія відкриття спільного українсько-молдовського контролю у пункті пропуску «Паланка-Маяки Удобне» Опубліковано Петром Порошенком Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Молдова домовилися про посилення взаємодії у прикордонній сфері.

Крім того, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Тудор Уляновскі заявляв, що Молдова і Україна зацікавлені ​​в розширенні спільного контролю україно-молдовського кордону.