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Украинский защитник перешел из "Черноморца" в российский клуб

Новости » Спорт    11.07.2019 - 12:47
Украинский защитник перешел из "Черноморца" в российский клуб
Фото: Андрей Мищенко (fcska.ru)

Мищенко продолжит карьеру в России

Защитник Андрей Мищенко покинул одесский "Черноморец" и перешел в "СКА-Хабаровск". Об этом сообщает официальный сайт российской команды. 

Соглашение с 28-летним украинским футболистом рассчитано на один год. Мищенко будет играть под 22 номером.

Практически всю профессиональную карьеру провел в клубах Украины - "Горняк-Спорт" (Полтавская область), "Сталь" (Алчевск), "Севастополь", "Олимпик" (Донецк) и "Черноморец" (Одесса).

Провел два года в чемпионате Израиля, где выступал за нетанийский "Маккаби" и ашкелонский "Хапоэль".

Напомним, защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец покинул команду на правах свободного агента и перешел в московское "Динамо".

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