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Украинский юниор номинирован на приз "Восходящая звезда" в легкой атлетике

Фото: Артур Фельфнер после победы на чемпионате мира U-20 (worldathletics.org)
Автор: Антон Федорцив

Европейская федерация легкой атлетики определила круг претендентов на награду "Восходящая звезда" среди самых перспективных спортсменов континента. В топ-10 попал и украинец Артур Фельфнер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинский метатель копья оказался в десятке сильнейших молодых легкоатлетов Европы. Уроженец Киевской области в этом году выиграл молодежный чемпионат мира.

Фельфнер стал сильнейшим на планетарном форуме U-20. Ради выступлений на молодежном ЧМ-2022 он отказался от участия во взрослом легкоатлетическом Мундиале в американском Юджине. Кроме того, 18-летний спортсмен дебютировал на чемпионате Европы в Мюнхене.

Главными претендентами на престижную награду стали израильтянин Африфа (бег на 200 м), дискоболист Алекна из Литвы и француз Аммирати (прыжки с шестом). В прошлом году на приз "Восходящая звезда" претендовал другой украинец – Михаил Кохан, но победителем стал французский бегун с барьерами Саша Жойя.

Голосование болельщиков и экспертов продлится до 30 сентября. Победителя номинации назовут 22 октября на церемонии Golden Tracks. Ее примет столица Эстонии Таллин.

К слову, украинка Магучих попала в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы.

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Легкая атлетика