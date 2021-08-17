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Украинский военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 августа, российские оккупанты нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеского обстрела один из украинских военных получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТУ "Пивнич".

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", - говорится в сообщении.

Известно, что раненого военного госпитализировали, сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное.

Отмечено, что о действиях вооруженных формирований РФ уже сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки 16 августа, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Вооруженные силы УкраиныДонбасс