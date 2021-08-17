Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі

Сьогодні, 17 серпня, російські окупанти порушили режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожого обстрілу один з українських військових отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що пораненого військового госпіталізували, наразі стан його здоров’я - задовільний.
Зазначено, що про дії збройних формувань РФ вже повідомили представників ОБСЄ.
Нагадаємо, за минулу добу 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.