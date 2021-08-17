RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 серпня, російські окупанти порушили режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожого обстрілу один з українських військових отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що пораненого військового госпіталізували, наразі стан його здоров’я - задовільний.

Зазначено, що про дії збройних формувань РФ вже повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбас