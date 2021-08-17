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Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі

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Донбас, Вівторок 17 серпня 2021 12:08
Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі Фото: український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 серпня, російські окупанти порушили режим "тиші" на Донбасі. Внаслідок ворожого обстрілу один з українських військових отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що пораненого військового госпіталізували, наразі стан його здоров’я - задовільний.

Зазначено, що про дії збройних формувань РФ вже повідомили представників ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

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Збройні сили України Донбас
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