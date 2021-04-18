Украинский военный погиб на Донбассе под обстрелом оккупантов

Украинский военный погиб 18 апреля в результате обстрелов украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.

Об этом сообщает Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook .

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, говорится в сообщении.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций сил Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это делается с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала суток 18 апреля зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, 17 апреля под обстрел российских оккупантов попали два дома в поселке Зайцево на Донбассе. Оккупанты применили против гражданского населения минометы 120-го калибра. Кроме того, вчера ранили украинского военного.