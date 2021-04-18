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Український військовий загинув на Донбасі під обстрілом окупантів

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 19:28
Український військовий загинув на Донбасі під обстрілом окупантів Фото: на Донбасі загинув україський військовий (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Олександр Білоус

Український військовий загинув 18 квітня внаслідок обстрілів українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації. Обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил Збройних сил України на Донбасі. Це робиться метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку доби 18 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, 17 квітня під обстріл російських окупантів потрапили два будинки в селищі Зайцеве на Донбасі. Окупанти застосували проти цивільного населення міномети 120-го калібру. Крім того, вчора поранили українського військового.

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