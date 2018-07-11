Украинский туроператор сокращает рейсы в Анталью

С 11 до 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю

Туроператор Join UP начиная с 11 июля 2018 года сокращает полетные программы в Анталью (Турция). Об этом сообщает пресс-служба туроператора.

Как отмечается, сокращения полетной программы по указанному направлению имеет целью стабилизировать ситуацию на туристическом рынке.

"В ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP! компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию", - говорится в сообщении.

Так, в период с 11 до 26 июля на 13 рейсов в неделю сократится полетная программа в Турцию. В частности, планируется сократить прямые перелеты в Турцию из Киева, Винницы, Ровно, Кривого Рога, Херсона, Одессы и Харькова.

"Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят другими рейсами на курорты туроператора, в те же даты с того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под сокращение попали рейсы 1010 туристов из Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона.

"Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств", - сообщает пресс-служба туроператора.

Напомним, ранее Join UP анонсировал сокращение рейсов в Испанию.