Український туроператор оголосив про скорочення рейсів в Іспанію

Скорочення рейсів дозволить знизити навантаження на флот авіакомпаній і вирівняти розклад рейсів

Український туроператор Join UP оголосив про скорочення рейсів в Іспанію. Про це йдеться в повідомленні на сайті туроператора.

"У зв'язку з частими технічними несправностями і регулярними затримками вильотів авіакомпаній YanAir і Bravo Airways туроператор Join UP! прийняв дуже непросте, але єдино вірне рішення - скоротити польотну програму у напрямку Іспанія", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, такі дії дозволять знизити навантаження на флот авіакомпаній і вирівняти розклад рейсів.

Зокрема, планується зняти вильоти в Барселону (з 4 липня з Запоріжжя, з 9 липня зі Львова, з 14 липня з Одеси). Крім того, рейс з Києва на Тенеріфе буде здійснюватися раз на 10-11 днів. А рейси в Пальма-де-Майорка з 2 липня знімаються повністю.

"Всі туристи, які забронювали відпочинок в Іспанії з вильотом з регіонів, можуть анулювати заявки з повним поверненням вартості або перебронювати тур на інший напрям", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 3 липня, туроператор здійснить вивізний рейс з Пальма-де-Майорка. Туристам, які очікують вильоту на курортах Іспанії, буде надано проживання та харчування.

Разом з тим, комерційний директор Join UP! Олександр Альба повідомив, що з середини липня авіакомпанія SkyUp пройде процедуру ТСО і отримає дозвіл на польоти в країни ЄС, що дозволить перевести європейські рейси безпосередньо на SkyUp. Крім того, це дозволить почати виконувати рейси на Тенеріфе без посадки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через запуск додаткових рейсів компанії Bravo для повернення українських туристів з Тунісу можливі затримки рейсів компанії по інших напрямках.