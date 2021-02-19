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Український центр протидії дезінформації запрацює у березні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 12:49
Український центр протидії дезінформації запрацює у березні Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Український центр протидії дезінформації запрацює в країні з березня. Наразі триває добір команди до цієї структури.

Про це Олександр Ткаченко повідомив на Telegram-каналі.

"Наше міністерство працює над запуском Центру протидії дезінформації (ЦПД), що дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляцій і фейки, які поширює країна-агресор", - написав Ткаченко.

За його словами, основними напрямами роботи Центру протидії дезінформації є: виявлення, реагування, протидія, просвітництво, комунікаційні проекти. Він відслідковуватиме фейки, викривлену інформацію, ворожу пропаганду і інформуватиме про це українців.

"Ще одна важлива складова - підвищення медіаграмотності громадян України. Щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її, та відрізняти фейки від справжніх новин", - додав голова відомства.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявив про необхідність боротьби з дезінформацією.

Крім того, він розповів, що юридичні підстави введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і його трьох телеканалів - "112 Україна", ZiK, NewsOne з’явилися лише зараз. Втім, рішення готувалось давно.

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