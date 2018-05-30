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Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

НовостиСпорт    30.05.2018 - 10:42
Фото: Дмитрий Баданов
Фото: Дмитрий Баданов

Дмитрий Баданов также выплатит штраф

Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за влияние на определенный исход матчей со своим участием. Об этом сообщает издание "Большой теннис Украины".

В решениеи антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit сказано, что Дмитрий Баданов сознательно влиял на исход матчей в турнирах под эгидой ITF (Международной федерации тенниса) серии Futures в сентябре 2015 году в Тунисе и в сентябре 2016 года в Египте.

Баданов также осужден за участие в ставках на тотализаторе, связанных с матчами. 30-летнего теннисиста пожизненно дисквалифицировали от выступлений, а также наложили штраф в 100 тысяч долларов. 

В последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года на Futures в Кременчуге. Его самая высокая за карьеру позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов была 463 в марте 2015 года. Сейчас Баданов удален из рейтинга.

Напомним, бывшая пятая ракетка мира, 30-летняя итальянка Сара Эррани дисквалифицирована от выступлений на турнирах за прием запрещенных препаратов. 

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Теги публикации: Теннис, дисквалификация, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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