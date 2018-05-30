Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Дмитрий Баданов также выплатит штраф

Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за влияние на определенный исход матчей со своим участием. Об этом сообщает издание "Большой теннис Украины".

В решениеи антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit сказано, что Дмитрий Баданов сознательно влиял на исход матчей в турнирах под эгидой ITF (Международной федерации тенниса) серии Futures в сентябре 2015 году в Тунисе и в сентябре 2016 года в Египте.

Ukrainian tennis player Dmytro Badanov banned for life for allegedly "contriving the outcome of a match at the ITF Futures F23 tournament in El Kantaoui, Tunisia in Sept. '15 and a match at the ITF Futures F26 event played in Cairo, Egypt in Sept '16," per Tennis Integrity Unit. — David Payne Purdum (@DavidPurdum) May 29, 2018

Баданов также осужден за участие в ставках на тотализаторе, связанных с матчами. 30-летнего теннисиста пожизненно дисквалифицировали от выступлений, а также наложили штраф в 100 тысяч долларов.

В последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года на Futures в Кременчуге. Его самая высокая за карьеру позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов была 463 в марте 2015 года. Сейчас Баданов удален из рейтинга.

Напомним, бывшая пятая ракетка мира, 30-летняя итальянка Сара Эррани дисквалифицирована от выступлений на турнирах за прием запрещенных препаратов.