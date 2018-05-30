Український тенісист довічно дискваліфікований за договірні матчі

Дмитро Баданов також виплатить штраф

Український тенісист Дмитро Баданов отримав довічну дискваліфікацію за вплив на певний результат матчів зі своєю участю. Про це повідомляє видання "Великий теніс України".

У вирішенні антикорупційної служби Tennis Integrity Unit сказано, що Дмитро Баданов свідомо впливав на результат матчів в турнірах під егідою ITF (Міжнародної федерації тенісу) серії Futures у вересні 2015 року в Тунісі та у вересні 2016 року в Єгипті.

Ukrainian tennis player Dmytro Badanov banned for life for allegedly "contriving the outcome of a match at the ITF Futures F23 tournament in El Kantaoui, Tunisia in Sept. '15 and a match at the ITF Futures F26 event played in Cairo, Egypt in Sept '16," per Tennis Integrity Unit. — David Payne Purdum (@DavidPurdum) May 29, 2018

Баданов також засуджений за участь у ставках на тоталізаторі, пов'язаних із матчами. 30-річного тенісиста довічно дискваліфікували від виступів, а також наклали штраф в 100 тисяч доларів.

Востаннє тенісист виходив на корт у вересні минулого року на Futures в Кременчуці. Його найвища за кар'єру позиція в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів була 463 у березні 2015 року. Зараз Баданов вилучений із рейтингу.

Нагадаємо, колишня п'ята ракетка світу, 30-річна італійка Сара Еррані дискваліфікована від виступів на турнірах за прийом заборонених препаратів.