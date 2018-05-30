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Український тенісист довічно дискваліфікований за договірні матчі

НовиниСпорт    30.05.2018 - 10:42
Фото: Дмитро Баданов
Фото: Дмитро Баданов

Дмитро Баданов також виплатить штраф

Український тенісист Дмитро Баданов отримав довічну дискваліфікацію за вплив на певний результат матчів зі своєю участю. Про це повідомляє видання "Великий теніс України".

У вирішенні антикорупційної служби Tennis Integrity Unit сказано, що Дмитро Баданов свідомо впливав на результат матчів в турнірах під егідою ITF (Міжнародної федерації тенісу) серії Futures у вересні 2015 року в Тунісі та у вересні 2016 року в Єгипті.

Баданов також засуджений за участь у ставках на тоталізаторі, пов'язаних із матчами. 30-річного тенісиста довічно дискваліфікували від виступів, а також наклали штраф в 100 тисяч доларів.

Востаннє тенісист виходив на корт у вересні минулого року на Futures в Кременчуці. Його найвища за кар'єру позиція в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів була 463 у березні 2015 року. Зараз Баданов вилучений із рейтингу.

Нагадаємо, колишня п'ята ракетка світу, 30-річна італійка Сара Еррані дискваліфікована від виступів на турнірах за прийом заборонених препаратів.

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Теги публікації: Теннис, дисквалификация, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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