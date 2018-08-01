Украинский супертяж не будет помогать Поветкину готовиться к Джошуа

Сиренко опроверг появившуюся ранее информацию

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (8-0, 7 КО) опроверг появившуюся ранее информацию о том, что он будет помогать Александру Поветкину (34-1, 24 КО) готовиться к поединку против чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом украинский боксер написал в Instagram.

"Сегодня увидел, что я буду спарринг-партнером Поветкина. На что хочу сказать, что я готовлюсь к своему бою в ЮАР и ничего про это не знаю", - написал спортсмен.

Сиренко свой следующий поединок проведет 26 августа в Претории (ЮАР). Украинец встретится с 33-летним ганцем Нуху Азума (8-3, 6 КО).

Напомним, бой Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября на арене "Уэмбли" в Лондоне.