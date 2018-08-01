Український супертяж не допомагатиме Повєткіну готуватися до Джошуа

Сіренко спростував інформацію, що з'явилася раніше

Перспективний український суперважковаговик Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) спростував інформацію, яка з'явилася раніше, про те, що він буде допомагати Олександру Повєткіну (34-1, 24 КО) готуватися до поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (21 -0, 20 КО). Про це український боксер написав в Instagram.

"Сьогодні побачив, що я буду спаринг-партнером Повєткіна. На що хочу сказати, що я готуюся до свого бою в ПАР і нічого про це не знаю", - написав спортсмен.

Сіренко свій наступний поєдинок проведе 26 серпня в Преторії (ПАР). Українець зустрінеться з 33-річним ганцем Нуху Азума (8-3, 6 КО).

Нагадаємо, бій Джошуа - Повєткін відбудеться 22 вересня на арені "Уемблі" в Лондоні.