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Украинский суд разрешил арестовать Никиту Михалкова: его объявят в международный розыск

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский суд разрешил задержать советского и российского режиссера Никиту Михалкова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

"Официально информирую вас (Никиту Михалкова - ред.) о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому", - написала на своей странице в Facebook Венедиктова.

По ее словам, она знает, как отреагирует Михалков на это сообщения. Генпрокурор отметила, что режиссер свяжется с "сильными русского мира" и попросит их прокомментировать это заявление.

"Они вам с вероятностью 100% скажут, что Венедиктова сошла с ума и нечего обращать не неё внимание. Понимая это, делаю подсказку - мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - добавила она.

Никита Сергеевич Михалков - советский и российский режиссер и актер. Поддерживает политику Путина и властей России в отношении Украины. В частности, он заявил, что признание Москвой так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" было единственным выходом из сложившейся ситуации. Деятель искусства также поддержал войну РФ против Украины.

Фото: украинский суд разрешил арестовать режиссера Никиту Михалкова (facebook.com/irina.venediktova.31)

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