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Украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров

Новости » Спорт    03.04.2019 - 18:08
Украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров
Фото: Михаил Харук (facebook.com/profile.php?id=100009971076071)

Михаил Харук завоевал золото в параллельном слаломе

Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую награду юниорского чемпионата мира, который проходит в словенской Рогле. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Спортсмен стал чемпионом в дисциплине параллельный слалом.

Стоит отметить, что на чемпионате мира в 2017 году в дисциплине слалом Михаил финишировал 11, а в 2018 году - 8.

Напомним, украинка Аннамари Данча завоевала первую в истории Украины медаль на чемпионате мира по сноубордингу.

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