Украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров

Михаил Харук завоевал золото в параллельном слаломе
Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую награду юниорского чемпионата мира, который проходит в словенской Рогле. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Спортсмен стал чемпионом в дисциплине параллельный слалом.
Стоит отметить, что на чемпионате мира в 2017 году в дисциплине слалом Михаил финишировал 11, а в 2018 году - 8.
Напомним, украинка Аннамари Данча завоевала первую в истории Украины медаль на чемпионате мира по сноубордингу.