МОК добавил шесть новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022

Общее количество спортсменов вырастет на 41

Международный олимпийский комитет (МОК) добавил шесть новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, а также смешанная эстафета в шорт-треке.

Включение данных дисциплин в олимпийскую программу позволит увеличить долю девушек в общем числе спортсменов - с 41% до 45,44%, говорится в заявлении МОК.

Общее количество спортсменов, участвующих в Олимпиаде, вырастет на 41. Всего в Играх в Пекине примут участие 2892 спортсменов.

Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля.