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Український сноубордист став чемпіоном світу серед юніорів

Новини » Спорт    03.04.2019 - 17:48
Український сноубордист став чемпіоном світу серед юніорів
Фото: Михайло Харук (facebook.com/profile.php?id=100009971076071)

Михайло Харук завоював золото в паралельному слаломі

Український сноубордист Михайло Харук виборов золоту нагороду юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі. Про це в Facebook повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Спортсмен став чемпіоном у дисципліні паралельний слалом.

Варто зазначити, що на чемпіонаті світу у 2017 році в дисципліні слалом Михайло фінішував 11, а у 2018 році - 8.

Нагадаємо, українка Аннамарі Данча завоювала першу в історії України медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу.

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