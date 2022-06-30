ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український снайпер знищив цілу групу російських солдатів (відео)

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 червня 2022 11:26
Український снайпер знищив цілу групу російських солдатів (відео) Фото: опубліковано відео знищення українським снайпером окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Український снайпер ССО самотужки ліквідував цілу групу російських військових. Опубліковано відео роботи нашого бійця по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ССО України.

"Почекавши, коли противник зібрався до купи, а потім вдарив зненацька. Демонструємо вам відео реальної роботи снайпера ССО України. Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій", - йдеться в підписі до відео.

Так на кадрах помітно, як російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості.

"Росіяни самі вийшли на зустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по ним снайпером ССО України", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових, а загальна кількість втрат ворога за чотири місяці військових дій становить близько 35 600 чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією