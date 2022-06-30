Український снайпер знищив цілу групу російських солдатів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ССО України.

"Почекавши, коли противник зібрався до купи, а потім вдарив зненацька. Демонструємо вам відео реальної роботи снайпера ССО України. Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій", - йдеться в підписі до відео.

Так на кадрах помітно, як російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості.

"Росіяни самі вийшли на зустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по ним снайпером ССО України", - зазначено в повідомленні.