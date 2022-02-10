Украинский шахматист стал призером международного турнира в Сербии

Харьковский гроссмейстер Александр Ковчан занял второе место на международном турнире GM Mix Third Saturday 233. Соревнования состоялись в сербском городе Нови-Сад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Украинский шахматист набрал 7 очков и единолично поднялся на вторую строчку, опередив россиянина Брякина на один пункт.
В соревновании выступал еще один украинец - киевлянин Игорь Самуненков. Юный мастер ФИДЕ набрал 4,5 очка и финишировал восьмым.
Турнир состоял по швейцарской системе из 10 туров среди 14 участников.
Ранее мы писали, что лучшие шахматисты Киевского и Львовского регионов выявят сильнейшего на турнире.