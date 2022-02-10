RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український шахіст став призером міжнародного турніру в Сербії

Автор: Анна Полисученко

Харківський гросмейстер Олександр Ковчан посів друге місце на міжнародному турнірі GM Mix Third Saturday 233. Змагання відбулися в сербському місті Нові-Сад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію шахів України.

Український шахіст набрав 7 очок і одноосібно піднявся на другу сходинку, випередивши росіянина Брякіна на один пункт.

У змаганні виступав ще один українець - киянин Ігор Самуненков. Юний майстер ФІДЕ набрав 4,5 очка і фінішував восьмим.

Турнір складався за швейцарською системою з 10 турів серед 14 учасників.

Раніше ми писали, що кращі шахісти Київського та Львівського регіонів виявлять найсильнішого на турнірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины