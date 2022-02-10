Український шахіст став призером міжнародного турніру в Сербії

Харківський гросмейстер Олександр Ковчан посів друге місце на міжнародному турнірі GM Mix Third Saturday 233. Змагання відбулися в сербському місті Нові-Сад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію шахів України.
Український шахіст набрав 7 очок і одноосібно піднявся на другу сходинку, випередивши росіянина Брякіна на один пункт.
У змаганні виступав ще один українець - киянин Ігор Самуненков. Юний майстер ФІДЕ набрав 4,5 очка і фінішував восьмим.
Турнір складався за швейцарською системою з 10 турів серед 14 учасників.
Раніше ми писали, що кращі шахісти Київського та Львівського регіонів виявлять найсильнішого на турнірі.