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Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула. Он уже вылетел из аэропорта

Автор: Инна Собора

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находится на аэродроме Исламабад (Пакистан).

"Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется", - говорится в сообщении.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана".

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АфганистанКабул