Український літак евакуював людей із Кабулу. Він вже вилетів із аеропорту

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів українськиї військово-транспортний літак Іл-76МД. Він евакуював людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).
"Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади "Талібану".