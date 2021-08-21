RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український літак евакуював людей із Кабулу. Він вже вилетів із аеропорту

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 21 серпня, із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів українськиї військово-транспортний літак Іл-76МД. Він евакуював людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Станом на 10.00 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан).

"Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Літак Повітряних сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади "Талібану".

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанКабул