На украинский рынок вышла азиатская биржа для BXB Exchange

Инновационная азиатская криптовалютная биржа BXB Exchange, которая за короткое время стала популярна в Южной Корее, Индонезии и Филиппинах выходит на украинский рынок. Компания делает упор на две противоположные аудитории – новичков трейдинга и опытных трейдеров. Объем вложений в запуск биржи составил порядка $20 млн. Еще столько же руководство компании планирует вложить в безопасность и собственные серверы до конца 2020 года.

Компания была образована в конце 2017 года. Головной офис биржи находится в Шанхае, зарегистрирована компания в Эстонии. В целом порядка 70 человек – управляющего персонала работают в трех азиатских городах: Шанхае, Маниле и Гонконге. Компания не проводила ICO, собственный токен BXT– используется только как комиссия на бирже – для внутренних расчетов.



Объем вложений в разработку платформы составил $24 млн долларов. Среди инвесторов – директор и создатель биржи Kwun Phite Lock, а также крупный китайский хедж-фонд.



Основные расходы пришлись на собственные серверы, разработку ПО для посекундного обновления графиков, новые продукты, повышенную волатильность за счет 500-кратного кредитного плеча, предоставляемого биржей. На сегодняшний день, такое плечо одно из самых высоких в мире



«Выходившие последние два года на рынок биржи отличались только дизайном, основные вложения игроки рынка делали в дружелюбный интерфейс и рекламу. Мы вышли с противоположной стратегией – предложили продукт для тех, кто никогда не торговал на бирже под названием Tap Trading, - рассказывает генеральный директор компании BXB Exchange Kwun Phite Lock. - Вместо свечей и сложных ордеров у пользователя всего две кнопки – «купить» и «продать» - они заменяют все сложные операции на рынке. Торговая сессия (раунд) длится всего 5 минут. Это больше напоминает увлекательную игру, но это настоящие торги – с плечом х500. Пользователи покупают и продают, просто следуя линии тренда».



Продукт создан для тех, кто никогда не торговал на бирже – это идеальный способ познакомиться с биржевыми продуктами с минимальным риском.

«На некоторых биржах при неправильной ставке за секунды можно потерять все. Мы же ограничили риски, есть функции take profit и stop loss», - объяснил создатель биржи BXB Exchange. – Кроме того, на традиционных биржах торговля длится днями. Это огромное нервное напряжение для трейдеров. У нас были финансовые ресурсы, чтобы сделать график с посекундным обновлением. В режиме реального времени. И максимально увеличить волатильность – торговля сразу идет с плечом Х500. Так пользователи могут получить ощутимую выгоду даже при микро колебаниях цены. Такого программного обеспечения и такого продукта на рынке пока не было».



В планах компании – получить не менее 200 000 пользователей в Восточноевропейском регионе в ближайшем году, в том числе, и на Украине. За два года компания планирует достигнуть оборотов торгов крупнейших мировых криптовалютных бирж – это приблизительно $33-38 миллиардов в месяц.