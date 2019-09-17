На український ринок вийшла азіатська біржа для BXB Exchang

Інноваційна азіатська кріптовалютная біржа BXB Exchange, яка за короткий час стала популярна в Південній Кореї, Індонезії та Філіппінах виходить на український ринок. Компанія робить упор на дві протилежні аудиторії - новачків трейдингу і досвідчених трейдерів. Обсяг вкладень в запуск біржі склав близько $ 20 млн. Ще стільки ж керівництво компанії планує вкласти в безпеку і власні сервери до кінця 2020 року.



Компанія була утворена в кінці 2017 року. Головний офіс біржі знаходиться в Шанхаї, зареєстрована компанія в Естонії. В цілому близько 70 осіб - керуючого персоналу працюють в трьох азіатських містах: Шанхаї, Манілі і Гонконгу. Компанія не проводила ICO, власний токен BXT- використовується тільки як комісія на біржі - для внутрішніх розрахунків.

Обсяг вкладень в розробку платформи склав $ 24 млн доларів. Серед інвесторів - директор і творець біржі Kwun Phite Lock, а також великий китайський хедж-фонд.

Основні витрати припали на власні сервери, розробку ПО для посекундно поновлення графіків, нові продукти, підвищену волатильність за рахунок 500-кратного кредитного плеча, що надається біржею. На сьогоднішній день, таке плече одне з найвищих в світі

«Що виходили останні два роки на ринок біржі відрізнялися тільки дизайном, основні вкладення гравці ринку робили в доброзичливий інтерфейс і рекламу. Ми вийшли з протилежного стратегією - запропонували продукт для тих, хто ніколи не торгував на біржі під назвою Tap Trading, - розповідає генеральний директор компанії BXB Exchange Kwun Phite Lock. - Замість свічок і складних ордерів у користувача всього дві кнопки - «купити» і «продати» - вони замінюють всі складні операції на ринку. Торгова сесія (раунд) триває всього 5 хвилин. Це більше нагадує захоплюючу гру, але це справжні торги - з плечем х500. Користувачі купують і продають, просто дотримуючись лінії тренду ».

Продукт створений для тих, хто ніколи не торгував на біржі - це ідеальний спосіб познайомитися з біржовими продуктами з мінімальним ризиком.

«На деяких біржах при неправильній ставкою за секунди можна втратити все. Ми ж обмежили ризики, є функції take profit і stop loss », - пояснив творець біржі BXB Exchange. - Крім того, на традиційних біржах торгівля триває днями. Це величезна нервову напругу для трейдерів. У нас були фінансові ресурси, щоб зробити графік з посекундним оновленням. В режимі реального часу. І максимально збільшити волатильність - торгівля відразу йде з плечем Х500. Так користувачі можуть отримати відчутну вигоду навіть при мікро коливаннях ціни. Такого програмного забезпечення і такого продукту на ринку поки не було ».

У планах компанії - отримати щонайменше 200 000 користувачів в Східноєвропейському регіоні в найближчому році, в тому числі, і на Україні. За два роки компанія планує досягти оборотів торгів найбільших світових кріптовалютних бірж - це приблизно $ 33-38 мільярдів на місяць.