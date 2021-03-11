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Украинский поставщик обеспечит больницы сертифицированными защитными костюмами

Автор: РБК-Украина

Украинская компания "БІКО", которая специализируется на поставках средств индивидуальной защиты, планирует осуществить поставку в больницы свыше 200 тысяч специальных защитных медицинских костюмов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что костюмы имеют сертификат стандарта высокого уровня защиты ДСТУ EN14126: 2008.

Компания является партнером известных компаний-производителей средств индивидуальной защиты: 3М (США), JSP (Великобритания) и Kimberly-Clark (США).

В 2020 году компания создала улучшенные комбинезоны, которые способны защитить медицинский персонал от COVID-19 благодаря специальному материалу, который используется при изготовлении комбинезонов BeSafe PRO MASTER и BeSafe PRO MASTER STRONG, которая не пропускает микроорганизмы.

Качество комбинезонов и их соответствие стандарту EN 14126 было подтверждено по результатам тестирования в международной лаборатории.

Комбинезоны BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG и халат защитный полипропиленовый получили сертификаты экспертизы типа, которые подтверждают соответствие продуктов нормам ДСТУ EN14126:2008.

Также продукцию было протестировано Институтом общественного здоровья им. А.М. Марзеева НАМН Украины и Институтом микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, которые подтвердили возможность ее применения медицинским персоналом при борьбе с COVID-19.

Напомним, в прошлом году "БІКО" отправила более 100 тысяч комбинезонов для медиков по всей Украине, которые работают с больными COVID-19.

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