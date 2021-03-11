Український постачальник забезпечить лікарні сертифікованими захисними костюмами

В повідомлені зазначається, що костюми мають сертифікат стандарту високого рівня захисту ДСТУ EN14126: 2008.

Компанія є партнером відомих компаній-виробників засобів індивідуального захисту - 3М (США), JSP (Великобританія) та Kimberly-Clark (США).

2020 року компанія створила покращені комбінезони, які здатні захистити медичний персонал від COVID-19 завдяки спеціальному матеріалу, який використовується при виготовленні комбінезонів BeSafe PRO MASTER і BeSafe PRO MASTER STRONG, що не пропускає мікроорганізми.

Якість комбінезонів та їхню відповідність стандарту EN 14126 було підтверджено за результатами тестування в міжнародній лабораторії.

Комбінезони BeSafe PRO MASTER, BeSafe PRO MASTER STRONG та халат захисний поліпропіленовий отримали сертифікати експертизи типу, які підтверджують відповідність продуктів нормам ДСТУ EN14126:2008.

Також продукцію було протестовано Інститутом громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України та Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, які підтвердили можливість її застосування медичним персоналом при боротьбі з COVID-19.