Украинский посол призвал Шольца выставить Путину "каталог санкций"

"Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность", - заявил Мельник.

По его мнению, чтобы предотвратить интервенцию нужно нечто большее, чем просто "слова предупреждения из Берлина". В частности, Шольц после избрания должен выставить Путину "жесткий каталог карательных мер" не позднее 8 декабря.

Мельник уточнил, что эти меры должны включать:

полное отстранение России от всех международных организаций

эмбарго на весь импорт российского газа, сырой нефти и угля

полный запрет немецких инвестиций в Россию

замораживание российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета

отключение России от системы международных платежных операций SWIFT

"Только эта явная угроза со стороны нового федерального правительства может привести Путина в чувство и своевременно предотвратить новую войну в центре Европы", - добавил Мельник.