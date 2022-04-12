Украинский посол отреагировал на идею Папы Римского по "примирению" украинцев и россиян

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш прокомментировал инициативу Папы Римского Франциска совместно привлечь к Крестной дороге накануне Пасхи украинку и россиянку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата .

Украинское посольство при Святом Престоле пообещало объяснить Ватикану трудности с совместным участием украинки и россиянки в Крестной дороге. Юраш в целом поддержал критиков инициативы.

"Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществ по идее собрать вместе украинских и русских женщин, чтобы нести крест во время пятничной Крестной дороги в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить трудности реализации этого и возможные последствия", – написал дипломат.

Ранее Ватикан заявил о намерении предоставить возможность украинской и российской семьям совместно пронести крест во время Крестной дороги в Страстную пятницу. Символический акт запланирован на 13-й из 14 стаций пути.