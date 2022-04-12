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Український посол відреагував на ідею Папи Римського з "примирення" українців і росіян

Фото: Папа Римський і Андрій Юраш (twitter.com/AndriiYurash)
Автор: Антон Федорців

Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував ініціативу Папи Римського Франциска спільно залучити до Хресної дороги напередодні Великодня українку та росіянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.

Українське посольство при Святому Престолі пообіцяло пояснити Ватикану труднощі зі спільною участю українки та росіянки в Хресній дорозі. Юраш в цілому підтримав критиків ініціативи.

"Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки", – написав дипломат.

Раніше Ватикан заявив про намір надати можливість українській і російській сім'ям спільно пронести хрест під час Хресної дороги в Страсну п'ятницю. Символічний акт запланований на 13-й з 14-ти стацій шляху.

До слова, Ватикан не відкинув можливість зустрічі Франциска з патріархом РПЦ Кирилом.

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