Український посол відреагував на ідею Папи Римського з "примирення" українців і росіян

Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував ініціативу Папи Римського Франциска спільно залучити до Хресної дороги напередодні Великодня українку та росіянку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата .

Українське посольство при Святому Престолі пообіцяло пояснити Ватикану труднощі зі спільною участю українки та росіянки в Хресній дорозі. Юраш в цілому підтримав критиків ініціативи.

"Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки", – написав дипломат.

Раніше Ватикан заявив про намір надати можливість українській і російській сім'ям спільно пронести хрест під час Хресної дороги в Страсну п'ятницю. Символічний акт запланований на 13-й з 14-ти стацій шляху.